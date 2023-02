Les risques de coupures d'électricité « quasiment » écartés

En novembre dernier, les craintes étaient très fortes de voir des coupures d'électricité perturber l'activité du pays cet hiver. Les capacités de production d'EDF ont en effet été très faibles tout au long de l'année dernière, à cause d'un parc nucléaire dont une bonne partie est en maintenance ou en réparation. Mais grâce à une météo clémente et aux efforts de sobriété des Français et des entreprises, les risques de coupures sont quasiment écartés.



« Le risque zéro n'existe pas mais je dirais qu'on est quasiment sortis d'affaire », s'est réjoui Xavier Piechaczyk, le président de RTE au micro de France Inter. « Je ne peux pas dire que ça n'arrivera pas, parce qu'on peut toujours être confrontés à une énorme bulle de froid fin février-début mars, mais vu d'aujourd'hui, l'essentiel des risques est derrière nous », a ajouté, prudent, celui qui est à la tête du gestionnaire du réseau électrique français.