Les salaires vont augmenter, selon Geoffroy Roux de Bézieux

C'est une bonne nouvelle pour les salariés : leurs rémunérations vont augmenter dans les prochains mois ! C'est Geoffroy Roux de Bézieux qui l'affirme au micro de Franceinter : « Vu les difficultés de recrutement, en début d'année - puisqu'en général ça se négocie en début d'année - il y a aura forcément des augmentations assez significatives », et ce dans tous les secteurs, mais en particulier dans les secteurs en tension.



Ce faisant, les entreprises vont répondre à la demande de Bruno Le Maire qui a exigé « une meilleure rémunération pour ceux qui ont les revenus les plus faibles ». Pour le président du Medef, il ne revient pas au ministre de l'Économie de décider des salaires (« on est encore en économie de marché »), mais il convient que la situation actuelle nécessite effectivement de relever les salaires pour que les entreprises attirent ou conservent des talents.