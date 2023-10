Les touristes français optent pour le Japon et l'Asie cet automne

Les villes portugaises telles que Porto, Lisbonne et Faro affichent des baisses significatives, respectivement de 49%, 40% et 40%. Cependant, les baisses les plus notables sont celles des vols vers Tunis et Alger, avec des réductions respectives de 53% et 51%. Selon les données de Kayak, la semaine la plus rentable pour réserver un vol au niveau européen serait celle du 9 au 15 octobre. L'analyse de Kayak révèle également des modifications dans les habitudes des touristes français. Ils planifient désormais leurs séjours en moyenne 116 jours à l'avance contre 106 jours en 2022. La durée moyenne des séjours internationaux long-courriers est également en baisse, passant de 13 à 8 jours.



Par ailleurs, la location de voiture connaît une popularité croissante avec une hausse des recherches de 38% par rapport à l'année précédente, ce qui serait lié à une diminution moyenne des tarifs de 16%. Enfin, les voyageurs en solo et les couples sont plus nombreux cette année, avec une augmentation de 28% pour les recherches de vols et de 25% pour les recherches d'hôtels, respectivement.