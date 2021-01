Les ventes du groupe PSA ont plongé en 2020

En 2020, le groupe PSA a vendu 2,5 millions de véhicules dans le monde, soit 27,8 % de moins que l'année précédente. C'est pire encore que Renault, qui affiche un recul de ses ventes de 21,3 %. Le constructeur au lion accuse le coup en Europe, son principal marché, où il a écoulé 2,1 millions de véhicules, soit 29,7 % de moins d'une année sur l'autre. En Chine aussi, PSA a subi un contre-coup impressionnant avec près de 46.000 véhicules (-57,7 %). En 2014, le groupe en écoulait 740.000, mais l'entreprise n'a cessé de reculer sur le marché chinois et 2020 a marqué un plus bas historique.



PSA indique toutefois que les ventes en Europe se sont redressées en deuxième partie d'année (+40 % par rapport au premier semestre). Le marché français a également résisté, selon le communiqué de l'entreprise. Les livraisons ont également progressé en Chine : en décembre, elles étaient revenues au même niveau qu'en décembre 2019. Par ailleurs, la zone Moyen-Orient Afrique est un motif de satisfaction pour le constructeur, avec des livraisons en hausse de 20 % (environ 200.000 véhicules) alors que ce marché est en recul global de 14 %. Enfin, l'Amérique latine a vu les ventes de PSA refluer de quasiment 30 % avec un peu plus de 95.000 unités.