Les virements instantanés seront gratuits dès l’an prochain

Le 26 février 2024, l'Union européenne a adopté un règlement qui marquera un tournant dans l'usage des virements bancaires. Dès 2025, chaque banque de la zone euro devra offrir la possibilité de réaliser des virements instantanés, c'est-à-dire en quelques secondes, au tarif d'un virement standard. Cette décision, validée par le Parlement européen et le Conseil de l'UE, vise à uniformiser et à accélérer les transactions financières au sein de l'Union.



Ce changement réglementaire répond à une demande croissante de rapidité et de simplicité dans les transactions financières, notamment pour les personnes voyageant fréquemment au sein de l'UE. Les virements instantanés seront accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris pour les paiements transfrontaliers, supprimant ainsi les obstacles liés aux délais bancaires et favorisant une économie européenne plus intégrée et dynamique.