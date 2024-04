Les voitures d’occasion coûtent moins cher en France

L'ajustement des prix des voitures d'occasion est également influencé par le "retour à la normale" du marché du neuf. Les voitures de moins de 8 ans voient leur cote continuer de baisser, notamment pour les modèles de moins de deux ans (-1,6%) et ceux âgés entre 2 et 4 ans (-3%).



Malgré cette baisse des prix, l'achat d'une voiture d'occasion reste perçu comme un processus complexe pour 60% des Français. La méfiance envers le cadre de vente et le manque de confiance envers les vendeurs poussent une majorité d'acheteurs vers les professionnels et les sites spécialisés selon le sondage mené par l’Institut Kantar pour La Centrale.