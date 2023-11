Liberté d'expression au travail, le droit à l'insolence

La Cour de cassation a rappelé, dans une décision datant d'octobre 2023, que la liberté d'expression des salariés au travail est un droit fondamental. Cette précision juridique intervient dans un contexte où les limites entre l'expression personnelle et les exigences professionnelles peuvent parfois sembler floues. Selon l'AFP, la Cour a souligné que l'insolence ou l'insistance d'un employé envers son supérieur ne sont pas suffisants pour justifier un licenciement. Cette décision marque une étape importante dans la reconnaissance des droits des salariés à s'exprimer librement, même en cas de désaccord avec leur hiérarchie.



La Cour a également précisé que le harcèlement d'un supérieur pour obtenir un avantage ou pour le faire changer d'avis ne relève pas non plus d'un abus de la liberté d'expression. Il est important de noter que cette protection ne s'étend pas aux propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, qui restent des motifs légitimes de sanction ou de licenciement.