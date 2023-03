Livret A : une nouvelle hausse de taux en 2023 ?

Depuis désormais plus d’un an, afin de contrecarrer l’inflation record qui frappe le monde et, notamment, la zone euro, la Banque Centrale Européenne a lancé un programme majeur de relèvement de ses taux directeurs. Dernière hausse en date : jeudi 16 mars 2023, de 0,50%. Le taux principal atteint ainsi 3,5%.



Cette augmentation des taux a conduit aux nombreuses hausses des taux de rémunération du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire en 2022, ainsi qu’en février 2023. Car elle fait grimper les taux interbancaires €STR qui entrent dans le calcul mathématique, avec l’inflation. Et celle-ci est par ailleurs d’un niveau record, 6,3% en février 2023, et devrait rester très élevée tout le long du premier semestre 2023 selon la Banque de France.