Londres n'est plus la première capitale financière d'Europe

C'est une des conséquences du Brexit. La City de Londres, haut lieu de la finance mondiale, a perdu sa première place au profit de la place d'Amsterdam pour ce qui concerne les volumes de transaction sur les actions européennes. Londres a tout simplement perdu la moitié de ces volumes au mois de janvier, au profit de la capitale financière et économique des Pays-Bas, mais aussi de Paris et de Francfort. Dans le détail, selon les calculs du Financial Times, en janvier ce sont 9,2 milliards d'euros qui ont été échangés en moyenne durant chaque séance à la Bourse d'Amsterdam, gérée par le groupe Euronext.



Ce volume a été multiplié par quatre par rapport au mois de décembre. Du côté de Londres, on s'est contenté d'une moyenne de 8,6 milliards d'euros par jour. La raison de ce décrochage de la City est simple : l'accord commercial post-Brexit signé in extremis par le Royaume-Uni et l'Union européenne ne contient aucune disposition particulière pour les services financiers. Les opérateurs britanniques n'ont obtenu aucun statut qui leur aurait permis de continuer leur travail sur les marchés européens comme avant.