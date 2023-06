Louis Vuitton dans le top 10 des marques les plus puissantes au monde

Juste derrière Louis Vuitton dans le classement français, Hermès et Chanel affichent également une croissance impressionnante avec une valorisation de 57,5 et 57,1 milliards de dollars respectivement, grâce à leur capacité à créer des connexions fortes avec les consommateurs. L'Oréal Paris et Lancôme complètent le top 5 français. Le secteur du luxe représente à lui seul 58% de la valeur totale du classement pour l'Hexagone, et est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec une hausse de 50% depuis 2021.



Au niveau mondial, Louis Vuitton s'approche des GAFAM américains, malgré la baisse de la valeur de ces derniers. La résilience du luxe français contraste avec la baisse de 20% de la valeur globale du Top 100 en un an. D'autres marques font leur entrée dans le classement, comme Shein et Nongfu Spring, tandis que la valeur cumulée des 50 marques françaises les plus puissantes a augmenté de 30% au cours des deux dernières années, atteignant plus de 424 milliards de dollars.