Lutte contre la fraude fiscale : près de 12 milliards d'euros de recettes en 2019

Le contrôle fiscal a fait recette l'an dernier. Et même plus qu'annoncé !, rapportent Les Echos . À ces recettes s'ajoutent 358 millions d'euros encaissés par la cellule de « dégrisement » pour les comptes non déclarés (une cellule désormais fermée), ainsi que 530 millions provenant des conventions judiciaires d'intérêt public signées avec Google et Carmignac. En tout, près de 12 milliards d'euros alors que le gouvernement avait annoncé en février dernier que ces recettes issues de la lutte contre la fraude fiscale atteindraient 9 milliards.Au vu de la situation actuelle des finances publiques, le moindre euro est bon à prendre. Ces quelques 12 milliards ne suffiront pas à éponger les centaines de milliards pour financer le chômage partiel, le soutien à l'économie, aux grands groupes comme aux petites entreprises. Ces recettes provenant de la lutte contre la fraude fiscale devraient satisfaire la Cour des comptes : en 2018, les sages déploraient leur baisse depuis 2015.