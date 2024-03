Malgré des résultats solides en 2023, Volkswagen face à un avenir plus difficile

Cette prévision prudente reflète les multiples défis auxquels l'entreprise doit faire face, notamment les répercussions du conflit Russie-Ukraine et les tensions au Moyen-Orient, susceptibles d'augmenter les coûts des matériaux et de réduire la disponibilité de l'énergie. De plus, Volkswagen évoque la possibilité d'une baisse de la demande, potentiellement aggravée par une couverture médiatique défavorable ou une communication insuffisante.



En dépit de ces obstacles, Volkswagen reste optimiste quant à son avenir financier, en tablant sur une croissance du chiffre d'affaires jusqu'à 5% et une marge opérationnelle située entre 7 et 7,5%. Ces objectifs seront soutenus par le lancement de nouveaux véhicules et une stratégie rigoureuse de réduction des coûts, souligne Arno Antlitz, directeur financier du groupe.



Dans le cadre de son plan de transformation entamé l'année dernière, Volkswagen s'engage pleinement dans l'ère de l'électrification et de la numérisation. Le groupe prévoit de réaliser 10 milliards d'euros d'économies d'ici à 2026, visant une marge opérationnelle ambitieuse entre 9 et 11% d'ici 2030. Une part significative de ses investissements, estimés à 180 milliards d'euros sur la période 2023-2027, sera consacrée à ces domaines, avec notamment des investissements dans des usines de batteries électriques.