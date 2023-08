Marché du travail : recul des difficultés de recrutement

La Dares rapporte que les difficultés de recrutement, après avoir atteint un pic mi-2022, sont en baisse dans la plupart des secteurs. Par exemple, dans les branches industrielles, le recul est particulièrement notable dans la fabrication de matériel de transport, avec une baisse de 11 points au deuxième trimestre, et dans les biens d'équipement (-7 points). En ce qui concerne les services, c'est l'hébergement-restauration qui enregistre le relâchement le plus important, avec une chute de 15 points. Néanmoins, le secteur de la construction demeure une exception, continuant de faire face à des difficultés de recrutement.



Malgré ce ralentissement, le taux d'emplois vacants reste plus élevé qu'avant la crise sanitaire, reculant seulement de 0,1 point à 2,2%. D'autre part, l'emploi continue de progresser, mais seulement de 0,1% au deuxième trimestre, comparé à 0,4% au premier trimestre. Pour la première fois depuis la crise, l'emploi est moins dynamique que l'activité globale, qui a rebondi de 0,5%.