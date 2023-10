Microsoft face à une facture fiscale colossale de 28,9 milliards de dollars

L'Internal Revenue Service (IRS), l'agence fiscale américaine, a émis une réclamation de 28,9 milliards de dollars à Microsoft. Cette somme concerne des arriérés d'impôts que la multinationale aurait omis de payer entre 2004 et 2013. En sus, des intérêts et pénalités sont aussi demandés. Cette démarche s'inscrit dans un contexte plus large où les gouvernements cherchent à renforcer le contrôle fiscal sur les grandes entreprises, notamment dans le secteur technologique.



Microsoft conteste fermement cette réclamation. « Nous ne sommes pas d'accord, et nous allons contester vigoureusement », a indiqué l'entreprise dans un document boursier. La société envisage de faire appel auprès de l'IRS et, si nécessaire, de poursuivre le litige devant les tribunaux. Microsoft assure que les questions soulevées par l'IRS sont spécifiques à des pratiques passées et ne s'appliquent pas à ses méthodes actuelles. « Depuis 2004, nous avons payé plus de 67 milliards de dollars d'impôts aux États-Unis », a précisé l'entreprise.