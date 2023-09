Naf Naf en redressement judiciaire

Le secteur du prêt-à-porter féminin en France est actuellement en crise. Des enseignes connues telles que Camaïeu, Kookaï, Burton of London et d'autres ont été touchées par une combinaison complexe de facteurs : la pandémie, l'inflation, la hausse des coûts énergétiques, des matières premières, des loyers et des salaires, ainsi que la concurrence du marché de la seconde main.



En outre, les enseignes à faible coût tirent leur épingle du jeu. En mars dernier, la directrice générale France de Primark affirmait que la crise du pouvoir d'achat « conforte notre modèle ». Par ailleurs, l'essor du e-commerce s'est accéléré en raison de la crise sanitaire, avec une progression de 13,8% du chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021, à 146,9 milliards d'euros, selon le syndicat Fevad. Les experts du secteur estiment que l'évolution du marché sera dominée par les enseignes « ultra-fast fashion » qui proposent des produits à des prix très bas et qui ont su intégrer le digital dans leur stratégie.