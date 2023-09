Naf Naf : le couperet est tombé

Désormais, l'entreprise bénéficie d'une période d'observation de six mois, renouvelable probablement deux fois. L'objectif ? Prendre des mesures pour redresser la situation. Selon certaines sources, une vingtaine de magasins pourraient fermer leurs portes. De plus, un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) est envisagé au siège de l'entreprise.



Les salariés de Naf Naf sont, sans surprise, inquiets. Après tout, c'est le deuxième redressement judiciaire en trois ans. La méfiance et la peur sont palpables, d'autant plus que la société avait déjà supprimé 35 postes en juin 2023.



Naf Naf n'est pas un cas isolé. De nombreuses enseignes du prêt-à-porter, comme Camaïeu, San Marina, Gap, Go Sport ou Kookaï, ont également été placées en redressement judiciaire ces derniers mois. La crise économique, les changements d'habitudes de consommation et la concurrence accrue ont mis à mal un secteur déjà fragile.