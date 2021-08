NortonLifeLock s'empare d'Avast pour plus de 8 milliards de dollars

Le groupe américain NortonLifeLock et son concurrent tchèque Avast tenaient depuis le mois de juillet des discussions avancées pour une acquisition du second par le premier. C'est désormais officiel : NortonLifeLock va bel et bien s'offrir son rival, valorisé entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars. Les actionnaires d'avant détiendront entre 14% et 26% du nouvel ensemble. La fusion des deux groupes devraient engendrer des synergies de l'ordre de 280 millions de dollars par an.



Ensemble, les deux entreprises, spécialisées dans la sécurité informatique pour le grand public et pour l'entreprise, vont compter plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Le chiffre d'affaires combiné s'établit à 3,5 milliards de dollars, pour un bénéfice opérationnel courant de 1,8 milliard. L'ensemble compte 4.000 salariés. Le siège sera à la fois à Tempe (Arizona) et à Prague, en République tchèque.