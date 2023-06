Nouveau pas vers l'euro numérique

Bien que l'argent dématérialisé soit largement utilisé à travers des services financiers et applications mobiles, l'euro numérique introduirait une nouvelle option de paiement complémentaire aux espèces. Selon le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, cette monnaie numérique sera « accessible à tous, partout et gratuitement » dans les pays ayant adopté l'euro. Elle représenterait une alternative publique aux moyens de paiements privés, actuellement dominés par les géants américains Visa et Mastercard.



Cependant, des doutes subsistent sur la nécessité d'une telle initiative. Markus Ferber, eurodéputé allemand, souligne que « l'euro numérique semble être une solution qui cherche un problème ». De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) justifie ce projet par la croissance rapide du e-commerce et la nécessité de proposer une alternative aux cryptomonnaies ou aux devises numériques étrangères. La BCE prévoit une possible émission d'un euro numérique vers 2027 ou 2028.