Nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne

La BCE a annoncé une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt de 0,25 point, portant son taux de dépôt à 3,5%, le plus haut niveau depuis 22 ans. Cette mesure était largement anticipée par les marchés. Cette décision intervient dans un contexte d'inflation soutenue. La Banque centrale européenne prévoit que l'inflation globale en zone euro s'établira en moyenne à 5,4% en 2023, 3% en 2024 et 2,2% en 2025, se rapprochant ainsi de l'objectif à long terme de 2%. Parallèlement, la croissance du PIB devrait être de 0,9% cette année, en dessous de la prévision précédente de 1,0%, puis de 1,5% en 2024 et 1,6% en 2025.



Selon le communiqué de la BCE, les futures décisions du Conseil des gouverneurs viseront à fixer les taux d'intérêt directeurs de la BCE à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer le retour de l'inflation à l'objectif de 2% à moyen terme. Le Conseil de la BCE a également confirmé la fin des réinvestissements dans le cadre de l'Asset Purchase Programme (APP), un programme qui s'élève à près de 3.200 milliards d'euros. Cette décision avait été annoncée précédemment et ne surprendra donc pas les marchés.