Nouvelle taxe sur les superprofits en Italie

La hausse des taux de la Banque centrale européenne a entraîné une augmentation des chiffres d'affaires pour les banques italiennes, qui ont généré d'importants bénéfices. Cette hausse des taux a aussi généré une augmentation des taux d'emprunt pour les ménages et les entreprises… Pour équilibrer les choses, le vice-Premier ministre Matteo Salvini a annoncé une taxe sur les superprofits des banques de 40%.



Le prélèvement sera effectué si le revenu net d'intérêts en 2022 dépasse de 3% la valeur de 2021, et de 6% pour les profits de 2023 comparés à 2022. La taxe ne pourra toutefois jamais excéder 25% de la valeur des actifs nets de la banque. Les grandes banques comme Intesa Sanpaolo et UniCredit ont déjà vu leurs bénéfices nets augmenter considérablement, avec des bonds respectifs de 80% et 4,4 milliards d'euros au premier semestre. La mesure n'affecte pas seulement l'Italie, car l'Espagne a également instauré une taxe similaire, provoquant des critiques de la BCE.