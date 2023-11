Nouvelles mesures pour dynamiser la construction de logements

La crise du logement ne trouvera pas de solution miracle dans les annonces récentes. Le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger, a exprimé un sentiment mitigé, acceptant les mesures par nécessité plutôt que par choix. La production de logements neufs a significativement chuté en 2023, impactée par l'augmentation des coûts de construction et la baisse du pouvoir d'achat. Le projet de budget pour 2024 semble insuffisant pour répondre à cette crise, comme le souligne le rapport du député François Jolivet. Parallèlement, deux projets de loi sont en préparation, l'un contre l'habitat indigne et l'autre sur la décentralisation de la politique du logement.



La visite d'Elisabeth Borne s'est conclue par la mise en avant de la reconversion de friches industrielles en logements, symbole de la densification urbaine et de la transition écologique. La locataire de Matignon a insisté sur la nécessité d'une vision globale et rassembleuse pour réussir la ville de demain, tout en conciliant les enjeux urbains, écologiques et démographiques. Cette approche vise à sortir de la crise du logement tout en répondant aux défis de la transition écologique, dans un contexte où les solutions immédiates semblent encore insuffisantes face à l'ampleur des besoins.