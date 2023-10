Nouvelles tensions chez EDF : Luc Rémont pourrait démissionner !

Nommé par Emmanuel Macron pour redresser l'entreprise EDF, endettée et confrontée à des difficultés de production, Luc Rémont se retrouve dans une position délicate vis-à-vis du gouvernement français. Le désaccord principal porte sur la régulation des prix de l'électricité qui pourrait restreindre les investissements du groupe, estimés à 25 milliards d'euros par an pour les années à venir. Une source interne a déclaré à Reuters : « S'il estime que l'État limite trop les moyens d'EDF, il est tout à fait possible qu'il démissionne. Tout va dépendre des volumes et du prix ».



L'année dernière, Rémont avait réussi à conserver la double casquette de président et directeur général de l'entreprise, alors que le gouvernement voulait en séparer les fonctions. Il aurait également évoqué la possibilité de sa démission lors de discussions internes si ses revendications sur ce point n'étaient pas entendues.