OCDE : un manque à gagner de 100 milliards de dollars sans taxe mondiale sur les GAFA

Des sommes importantes, en particulier quand les budgets nationaux sont contraints par les plans de relance. En cas d'échec des négociations, plusieurs pays ont annoncé qu'ils mettraient en place leurs propres taxes. La France, qui a déjà lancé une « taxe GAFA » a proposé que l'Europe se dote d'un tel dispositif. Au risque de se retrouver en porte-à-faux face à une administration Trump qui a la gâchette facile en manière de taxes douanières. L'OCDE a expliqué que « dans le pire des scénarios, ces conflits pourraient réduire le PIB mondial de plus de 1 % ».



Une imposition plus juste des grandes entreprises du numérique est une demande de plus en plus importante des populations. Ces sociétés usent de l'optimisation fiscale autorisée notamment en Europe pour réduire drastiquement leur niveau d'imposition. Des pratiques de moins en moins acceptées et qui démontrent le déséquilibre existant entre les États et des GAFA toujours plus puissants.