OPEP : le choc de la dégringolade de la demande en pétrole

L'OPEP ne prévoit pas de hausse de la consommation d'ici la fin de l'année. Tout au plus la baisse va ralentir. Au deuxième trimestre, la demande va chuter de 12 millions de barils par jour, suivi de 6 mbj au troisième trimestre, puis de 3,5 mbj durant les trois derniers mois de 2020. Cette dégringolade de la demande fait reculer considérablement les cours du brut, qui ont atteint leurs plus bas niveaux depuis 2002.



Pour soutenir les cours, l'OPEP et ses partenaires ont fini par trouver un terrain d'entente après plusieurs semaines d'opposition entre l'Arabie saoudite et la Russie. La production va baisser de 9,7 millions de barils par jour durant les mois de mai et de juin ; les pays qui ne sont pas partenaires de l'OPEP devront réduire leur production de 1,5 mbj sur l'ensemble de l'année.