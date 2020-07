Pas de tablettes carrées pour Milka

En 2010, afin de pouvoir elle aussi proposer à ses clients des tablettes carrées, Milka, propriété de Mondelez, attaque donc Ritter Sport qui, dans les années 90, a déposé la forme carrée de la tablette. Lors de ce dépôt, elle a réussi à faire valoir la forme carrée comme une forme indissociable de sa marque, un signe distinctif immédiat… et donc d’empêcher tout autre chocolatier de l’adopter.



La plainte de Milka, en première instance, aura duré 8 ans. En 2018, Ritter Sport remporte une première victoire lorsque le tribunal fédéral des brevets d’Allemagne, le Bundespatentgericht, donne raison à la marque allemande face à Milka… tout simplement en opposant une fin de non-recevoir à la plainte. Mais Milka a décidé d’aller plus loin, estimant que le carré ne peut être considéré comme une forme unique mais est « une forme universelle et commune ».