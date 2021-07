Pass sanitaire et voyages : les billets seront remboursés si le test est positif

Invité de BFMTV, le 28 juillet 2021, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari est revenu sur le mise en place du Pass sanitaire pour les trains et les avions. S’il n’a pu donner aucune date précise pour son entrée en vigueur, il a rappelé que le Pass sanitaire sera obligatoire uniquement sur les TGV et les Intercités, pour ce qui est de l’offre de la SNCF. Et, bien évidemment, il le sera sur les avions, y compris pour les vols intérieurs en France.



Ainsi, pour se déplacer, les Français devront présenter soit un parcours vaccinal complet (comprenant le délai prévu après la dernière injection, soit 7 jours pour les vaccins à double dose et 4 semaines pour le vaccin unidose Janssen), soit un test PCR négatif de moins de 72 heures, soit un test antigénique négatif de moins de 48 heures. Or, si les tests révèlent une contamination par le virus Sars-CoV-2, la question des billets n’était pas tranchée.