Pétrole : l'Arabie saoudite prolonge les coupes de production

L'Arabie Saoudite a annoncé mardi qu'elle maintiendra sa réduction de production de pétrole d'un million de barils par jour (bpj) pour les trois prochains mois, d'octobre à décembre 2023. Une décision qui intervient dans le prolongement des annonces faites en juin dernier lors d'une réunion de l'Opep+, consortium qui rassemble les membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) et d'autres États alliés, notamment la Russie.



Le ministère de l'Énergie saoudien précise que la production du royaume pour les mois d'octobre, novembre et décembre se situera autour de neuf millions de bpj. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie visant à maintenir l'équilibre des marchés pétroliers, et sera « réexaminée mensuellement dans l'optique de réduire davantage la production ou de l'augmenter ». En effet, cette politique de coupes pourrait être « renforcée » au-delà de décembre.