Pétrole : la demande atteindra un record en 2023

L'AIE a révisé à la hausse ses prévisions pour 2023, suggérant que la demande mondiale de pétrole pourrait atteindre un niveau sans précédent. Selon les données, la demande devrait augmenter de 2,2 millions de barils par jour par rapport à 2022, atteignant un total impressionnant de 102,2 millions de barils par jour. Ce chiffre est d'autant plus remarquable que la Chine devrait représenter plus de 70% de cette croissance.



Mais pourquoi une telle augmentation ? Plusieurs facteurs sont en jeu. Le transport aérien, l'utilisation accrue du pétrole pour la production d'électricité et l'essor de l'activité pétrochimique chinoise sont parmi les principaux moteurs de cette croissance. En fait, la demande a déjà atteint un record de 103 millions de barils par jour en juin 2023, et un nouveau pic est attendu en août 2023.