Photographies et Écritures, exposition de Éléonore Pironneau

« Il y a dans ma création une évocation toute féminine de la matrice et de la naissance, de la vie qui se forme ou se retire d’un corps, une contemplation de ce mystère qu’est l’incarnation ». E.P.L’œuvre d’Éléonore Pironneau est un discours poétique autour des thèmes de l’intime : la peau, la respiration, le corps, l’expérience charnelle et spirituelle. Elle s’intéresse aussi à notre capacité à embrasser les paradoxes de l’existence – dans ses œuvres la douceur cohabite avec la brutalité, la contrainte avec le choix et son humour éclaire les contradictions inopportunes du réel.Elle explore ces sujets en photographiant le corps rond, attaché/enlacé, gonflé ou dégonflé, de ballons de latex qui, par ailleurs, lui servent d’outils pour ses peintures. Elle accompagne ces images d’une écriture ou le « je » navigue avec le paysage social.L’exposition Enlacés […] un discours autour présentera les photographies et écritures d’Éléonore Pironneau et sera l’occasion de la sortie de son livre, un recueil pensé comme une déambulation d’images et une plongée dans l’écriture délicate de l’artiste.Diplômée de l’ENSAD-Paris, Éléonore Pironneau expose son travail à l’occasion des rendez-vous de l’art contemporain telles que les foires internationales ou des expositions en galerie. Ses œuvres font partie de nombreuses collections privées et publiques. En parallèle de sa carrière artistique, elle enseigne la sémiotique visuelle et publie des articles sur le langage des œuvres plastiques.est invitée à exposer son travail dans le cadre de la 12e édition De ses battements d'elles : À corps... dedans dehors, organisée par La compagnie de l'ambre.Ouverture des portes le 12 novembre à 18 h 30, du lundi au vendredi de 12 h 30 à 19 h - Les samedis dimanche de 11 h à 19 h.Lecture d’une sélection de textes par Claudine Pellé et séance de dédicace les 12, 13 et 14 novembre à 19 h.