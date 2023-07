Pour prévenir les crises financières, la BCE intensifie le contrôle des liquidités bancaires

La BCE a annoncé qu'à partir de septembre, les banques devront lui transmettre des informations sur une base hebdomadaire. L'objectif de cette initiative est d'obtenir des données plus récentes et d'exercer une meilleure surveillance de l'évolution des liquidités, comme l'a déclaré Andrea Enria, président du Conseil de surveillance prudentielle, l'organe de supervision bancaire européen intégré à la BCE. Cette surveillance renforcée doit permettre un meilleur contrôle des liquidités présentes dans les comptes des banques, leurs contreparties et les opérations de refinancement effectuées avec la BCE.



De plus, cette mesure doit améliorer le suivi des actifs les plus liquides, comme les dépôts bancaires. Cette annonce intervient dans un contexte d'instabilité financière, marqué par la faillite de banques régionales aux États-Unis en mars et la défaillance de Credit Suisse. Ces événements ont suscité des craintes de nouvelles turbulences financières.