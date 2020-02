Pourquoi les avis digitaux certifiés sont-ils stratégiques pour les marques et les consommateurs ?

Cette situation a également fait débat au sein des différents organismes réglementaires à l’échelle européenne qui cherchent à apporter une réponse concrète pour positionner la transparence et la sincérité au sein des avis publiés. Une chose est sûre, une bonne gestion des avis clients est incontestablement une réelle opportunité pour les annonceurs comme pour les consommateurs.



Jouer la carte de la transparence et de la sincérité



Les marques doivent se rappeler que la notion de confiance est une donnée clé pour entretenir une relation durable avec les clients. En effet, au-delà de l’importance et de la qualité de leur catalogue produits, les annonceurs doivent avant tout capitaliser sur leur image de marque et leur sincérité. En ce sens, les retours et les avis sincères de leurs clients sont stratégiques et doivent permettre à la marque d’accélérer sa croissance et de continuer à se positionner comme un partenaire de confiance.



Mais pour arriver à un tel résultat, il est fondamental de mettre en œuvre un système de gestion d’avis qui ne peut être remis en cause. Les notions d’indépendance et de certification sont alors centrales. Attention donc à offrir ce niveau de garantie pour que les avis digitaux publiés ne puissent être contestés pour manque de sincérité et qu’ils soient véritablement publiés par de vrais clients.



Acheter en situation de confiance



Pour le client, au-delà de lui proposer un parcours d’achat attractif, il est indispensable de le rassurer et de lui expliquer pourquoi les avis clients publiés sont fidèles et mettent clairement en avant les ressentis des utilisateurs. Il ne s’agit pas ici de s’appuyer sur des gadgets marketing comme de simples étoiles, mais bel et bien de garantir un mécanisme indiscutable et générateur de confiance et d’engagement : une véritable certification réalisée par des organismes indépendants. Ce faisant, une relation durable et sincère pourra être engagée et une communauté pourra se créer autour de la marque.



Une nouvelle fois, les notions de transparence et de confiance s’invitent dans le débat et mettent en avant que sans ces dernières, aucune action durable ne peut sérieusement être envisagée. Il est donc crucial de permettre aux marques d’instaurer ce climat de confiance afin qu’elles puissent sortir du lot et renforcer durablement leur avantage concurrentiel.



Par Alexis Schotter chez WETHIC