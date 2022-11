Prélèvements obligatoires : la France toujours dans le top du classement européen

L'étude met d'ailleurs à mal certaines idées reçues sur le niveau d'impositions et de taxes de la France. Ainsi, l'imposition des revenus des ménages pesaient 9,4% en 2021, soit… moins que la moyenne de la zone euro (9,7%), et même moins que l'Allemagne (9,6%). Les cotisations sociales sont également moins élevées en France (16,8%) que de l'autre côté du Rhin (17,6%).



En revanche, la consommation est beaucoup plus taxée dans l'Hexagone : la TVA représente en effet 12,3% du PIB, contre 11,1% en moyenne dans la zone euro (10,1% en Allemagne). Et les impôts de production continuent de peser très lourd : 4,5% en France, contre 2,3% en zone euro et 1% seulement en Allemagne.