Près d'un cadre sur deux démissionnerait en cas de suppression du télétravail

La pratique du télétravail, loin d'être une simple réaction éphémère à la crise sanitaire, s'est solidement ancrée dans les habitudes professionnelles des cadres. Selon l'étude de l'Association pour l'emploi des cadres, une proportion significative de cadres envisagerait même de quitter leur poste si l'option du télétravail leur était retirée.



En effet, près d'un cadre sur deux (45%) considère le télétravail non plus comme un avantage négociable mais comme un élément fondamental de leur emploi. Cette tendance est corroborée par le fait que deux tiers des cadres télétravaillent au moins un jour par semaine, avec une nette préférence pour un aménagement hybride du travail, qui permet une meilleure gestion des tâches individuelles et collectives.



Le télétravail offre de multiples avantages, notamment une plus grande flexibilité dans l'organisation des tâches et une intégration de cette modalité dans la marque employeur. Cependant, il soulève également des défis spécifiques tels que l'intégration des nouveaux arrivants, le maintien d'une séparation entre vie professionnelle et personnelle, et la communication au sein des équipes.