Prévisions de croissance 2023 : un optimisme mesuré face à des perspectives divergentes

La Banque de France, le 20 juin 2023, a révisé à la hausse sa prévision de croissance pour 2023, passant de 0,6% à 0,7%. Cette révision est due à une inflation qui devrait refluer, une tendance également prévue par l'Insee. Cependant, cette amélioration s'accompagne de deux dégradations. Pour 2024 et 2025, la Banque de France prévoit un ralentissement de la croissance à 1% et 1,5% respectivement, soit une baisse de 0,2% par rapport aux prévisions initiales.



Malgré cette révision à la hausse, la Banque de France s'éloigne de la prévision de croissance de l'Insee. L’institut de statistiques a en effet maintenu sa prévision de 0,6% de croissance pour l’année 2023. Cette divergence entre les deux institutions souligne l'incertitude qui entoure les perspectives économiques pour les années à venir. L'inflation, bien que prévue pour ralentir, reste un facteur clé à surveiller, avec un taux qui devrait rester au-dessus de 5% en moyenne annuelle, soit plus du double du taux jugé correct par la Banque Centrale Européenne.