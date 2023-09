Prévisions économiques : la France entre croissance et inflation

L'inflation a été un sujet de préoccupation majeure en 2022, puis en 2023. Après une montée notable en août 2023, où elle s’est établie à 4,9% à la surprise générale, l’inflation devrait se stabiliser autour de 4,5% à la fin de l'année. De quoi oublier le pic de 7% du premier trimestre 2023. En moyenne, l'inflation pour l'année 2023 est estimée à 5,8%.



Pour 2024 et 2025, la situation va changer. L’inflation annuelle devrait chuter à 2,6% en moyenne tous produits confondus, et 2,8% hors énergie et alimentation. Il faudra attendre 2025, comme l’avait prévu François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, pour retrouver un niveau de hausse des prix aligné sur la volonté de la Banque Centrale Européenne, soit 2% par an. En 2025, la BdF s’attend à une inflation de 1,8% tous produits confondus, et 2,1% hors énergie et alimentation.