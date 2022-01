Qonto : la start-up française réussit un méga tour de table

Créée en 2017, Qonto est spécialisé dans le paiement dédié aux entreprises, en particulier des PME, et propose des offres d'épargne et de crédit (dans la limite de 30.000 euros). Une activité qui permet à la start-up de doubler son chiffre d'affaires chaque année. Selon Les Échos, les revenus enregistrés en 2020 ont atteint quasiment 20 millions d'euros, soit 104% de plus que l'année précédente. Des résultats et une ambition qui séduisent les investisseurs.



Qonto a ainsi réussi son dernier tour de table, qui lui a permis de lever 484 millions d'euros. Depuis sa création, la jeune pousse a obtenu un total de 622 millions. Cela lui permet d'entrer dans le club des « licornes », ces entreprises valorisées un milliard d'euros. En fait, c'est même une des licornes françaises les mieux valorisées puisqu'elle atteint 4,4 milliards d'euros !