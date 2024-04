Qu’est-ce que la guerre économique ? Par Christian Harbulot

Il est nécessaire de distinguer les stratégies globales menées par des puissances en posture de conquête. Par exemple, dans le domaine du pétrole, Le Royaume Uni puis les Etats-Unis ont eu une géopolitique très agressive au cours du XXe siècle pour accaparer les richesses liées à l’exploitation des gisements de pétrole. Sur ce sujet, ils étaient des adversaires qui voulaient créer une dépendance de la France par rapport à leur offre. C’est ce qui a incité le général de Gaulle à chercher par tous les moyens à réduire cette dépendance pétrolière à partir de la fin des années 50. Mais si on prend le cas de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, la distinction entre adversaires et ennemis devient plus floue.