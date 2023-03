Rachats d'actions : les entreprises cotées friandes de la pratique

Les sommes utilisées par les entreprises du CAC 40 au rachat de leurs propres actions ne cessent d'augmenter d'année en année. En 2021, cela se montait à 22,4 milliards, tandis que le montant était de 10,9 milliards en 2018. Des montants très élevés qui ne pouvaient qu'éveiller l'intérêt des politiques toujours soucieux d'aller chercher l'argent où il est ! Emmanuel Macron n'a cependant pas donné d'ordre de grandeur pour cette contribution exceptionnelle.



Mais il n'y a pas qu'en France où les entreprises cotées agissent de la sorte. C'est une pratique courante partout dans le monde, et notamment aux États-Unis où les sommes sont autrement plus importantes : plus de 1.000 milliards de dollars ont été consacrés à cette pratique en 2022, dont 90 milliards pour Apple (550 milliards sur les dix dernières années !).