Réforme des retraites : les Français largement opposés

La réforme annoncée depuis longtemps par le gouvernement a pour principe majeur le report de l’âge légal de départ à 65 ans, de manière progressive. Or, c’est l’exact inverse de ce qu’aimeraient les Français, si on en croit le sondage Ifop pour Altaprofits, réalisé dans le cadre du baromètre 2022 de l’Épargne en France. Plus de 7 Français sur 10 (73%) veulent en effet un âge légal de départ au maximum à 62 ans.



La moitié des interrogés aimerait même que le gouvernement, au contraire, anticipe l’âge de départ à 61 ans ou moins. De fait, les Français favorables à un report de l’âge légal sont peu nombreux : 21%, selon le sondage, et même uniquement 11% pour ce qui est d’un âge de départ à 65 ans ou plus. Soit ce que préconise le gouvernement.