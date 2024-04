Renault, la nouvelle étoile du CAC 40

Après une période marquée par des défis considérables - affaires internes, crises sanitaires, et perturbations de la chaîne d'approvisionnement - Renault a opéré un retournement notable. Ces obstacles ont autrefois entraîné une sous-évaluation de l'action du constructeur automobile sur les marchés financiers, plombée par des résultats peu convaincants et une valorisation boursière qui peinait à refléter le potentiel réel de l'entreprise.



L'arrivée de Luca de Meo à la tête du groupe a marqué le début d'une ère de redressement, axée sur une gestion rigoureuse des coûts et une préférence pour la qualité sur la quantité. Cette nouvelle orientation a permis à Renault de redorer son blason boursier, bien que l'entreprise soit toujours valorisée à des multiples légèrement inférieurs à ceux de ses principaux rivaux, Volkswagen et Stellantis.



2023 a été l'année de toutes les réussites pour Renault, affichant la plus forte progression au sein du CAC 40 avec une augmentation de 34,6% depuis le début de l'année. Cette performance s'explique par une conjonction de facteurs positifs : une stratégie de diversification réussie, notamment l'absence stratégique sur le marché chinois jugé morose, et une confiance accrue des investisseurs dans la capacité du groupe à générer du cash.