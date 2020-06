Renault va supprimer 15.000 emplois dans le monde, dont 4.600 en France

D'ici 2022, un seul site sera fermé : l'usine de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), qui emploie 260 personnes. L'activité de recyclage des pièces sera transférée à l'usine de Flint (Yvelines), qui compte 2.600 salariés. Après la fin de la production de la Zoé prévue en 2014, le site va être reconverti. Pour ce qui concerne la Fonderie de Bretagne qui était menacée (400 emplois), Renault lance une « revue stratégique » : la région Bretagne est associée pour réfléchir à l'avenir de l'usine. Il en va de même pour l'usine de Dieppe (400 emplois également), qui produit l'Alpine A110, mais « pas suffisamment », a déploré le président du groupe, Jean-Dominique Senard.



Les sites de Douai et de Maubeuge pourraient fusionner afin de créer un centre d'excellence dans le domaine des véhicules électriques et utilitaires légers. La production de la Kangoo électrique sera transférée à l'usine de Douai, où sont assemblés les Espace, Scenic et Talisman. Pour ce qui concerne l'international, Renault suspend des projets d'augmentation de capacités au Maroc et en Roumanie, et va étudier l’adaptation des capacités de production en Russie et la rationalisation de la fabrication de boîtes de vitesse dans le monde.