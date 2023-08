Retrait de Russie : mauvaise nouvelle pour les géants européens

Trois secteurs dominent la liste des plus touchés par le retrait de Russie : l'énergie, la finance et l'automobile. Dans le secteur de l'énergie, trois géants, Shell, BP et TotalEnergies, ont cumulé à eux seuls des pertes dépassant les 40 milliards d'euros. Cependant, la hausse des prix du pétrole et du gaz a largement compensé ces pertes pour ces entreprises. Le secteur financier, avec une facture s'élevant à 17,5 milliards d'euros, est le deuxième secteur le plus touché. Une grande partie de cette somme est attribuée à la Société Générale qui a décidé l'année dernière de vendre sa filiale Rosbank, entraînant une charge de plus de 3 milliards d'euros.



Quant à l'industrie automobile, elle a subi des pertes s'élevant à 13,6 milliards d'euros, principalement portées par les constructeurs automobiles. Renault, par exemple, a perdu à lui seul 2,3 milliards d'euros après avoir vendu ses participations dans le constructeur russe Avtovaz. Les sources confirment également que le retrait de la Russie a été coûteux pour les entreprises européennes. 176 d'entre elles ont dû passer des charges et dépréciations après avoir vendu, fermé ou réduit leurs activités en Russie pour un montant total de plus de 100 milliards d'euros.