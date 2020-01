SFR augmente ses tarifs et se met à dos ses clients

Des offres « à vie »… qui ne le sont pas

L’augmentation des tarifs de l’offre Box Très Haut Débit de RED by SFR est avant tout liée à une augmentation du débit, théorique, chez l’opérateur. Initialement limitée à 100 Mbps, la connexion a été augmentée jusqu’à 1 Gbps pour tous… mais ces débits ne sont pas garantis. Ce qui pouvait sembler garanti, pour les abonnés, était le prix de l’abonnement.



RED by SFR a fortement communiqué sur le principe d’offre « à vie » : or, dans le contrat, que peu de personnes lisent en entier, il était bien stipulé que des augmentations tarifaires étaient possibles et que donc le prix n’était pas garanti « à vie ». L’opérateur n’a qu’une seule obligation, conformément au code de la Consommation : prévenir l’abonné au moins un mois à l’avance, ce que l’opérateur a fait. Mais ce fut insuffisant pour que l’augmentation ne soit pas fortement critiquée.