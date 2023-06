SNCF : Clément Beaune promet une évolution tarifaire pour les billets de train

En plus des ristournes, le ministre envisage de lancer un "passe" attractif pour les trains du quotidien, couvrant les Intercités et les TER. Ce billet unique à prix réduit serait le fruit d'une collaboration entre l'État et les régions, certaines ayant déjà mis en place des initiatives similaires.



Par exemple, l'Occitanie a lancé "le train à 1 euro" pour les jeunes, et PACA a mis en place un "forfait à 90 euros pour du train illimité pour les étudiants toute l'année". Le ministre a salué ces efforts et a exprimé son souhait de voir une offre similaire à l'échelle nationale.



Cependant, la mise en place de ce "passe" pourrait prendre "quelques mois", selon Clément Beaune. Il a également évoqué la possibilité d'un billet de train illimité, similaire à celui mis en place en Allemagne à 49 euros, qui a connu un grand succès.