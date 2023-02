Shell, ExxonMobil : record sur record pour les bénéfices des pétroliers

Parmi les premiers à avoir publié ses résultats annuels, le pétrolier américain ExxonMobil. Le 31 janvier 2023, le groupe annonce une année record, avec un bénéfice net qui atteint 55,7 milliards de dollars. Du jamais vu : c’est plus de deux fois plus qu’en 2021, environ 22 milliards de dollars, et plus que le record historique de 2008. Au début de la crise des subprimes, ExxonMobil annonçait près de 45 milliards de dollars de bénéfice, son record jusque-là jamais surpassé.



Les gains ont été tels que la Maison Blanche s’en est mêlée. Un porte-parole a déclaré que le gouvernement de Joe Biden était « outré » par les bénéfices du géant du pétrole. Et même le président des États-Unis en personne s’en est ému, dans un tweet. Il dénonce l’absence de volonté de « Big Oil » d’augmenter la production pour verser plus de dividendes.