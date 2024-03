Snaking : les sushis en chute libre

En effet, alors qu'ils occupaient auparavant une place de choix dans le cœur des consommateurs, les sushis se voient aujourd'hui détrônés par des mets comme les kebabs et les paninis, signe d'un changement de tendance dans les habitudes alimentaires.



L'étude indique qu'actuellement, seulement 15% des Français consomment des sushis, une proportion bien inférieure à celle des pizzas (49%), des burgers (34%), et même des kebabs (29%). Cette érosion de la popularité des sushis peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du coût de certains ingrédients clés comme le saumon, ce qui a pour conséquence d'accroître le prix moyen d'un repas à base de sushis.



En outre, le secteur du sushi semble souffrir d'un manque d'innovation, notamment en comparaison avec d'autres segments de la restauration rapide qui continuent d'évoluer et de diversifier leur offre.



Parallèlement à ce déclin, l'étude met en lumière une diversification des intérêts culinaires en France, avec une montée en puissance de plats asiatiques autres que le sushi, tels que le pad thaï, le bo bun ou encore le ramen. Ces nouvelles préférences reflètent un élargissement du spectre des choix disponibles pour les consommateurs, désireux d'explorer de nouvelles saveurs et cuisines.