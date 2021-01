Stations de ski : vers une fermeture durant les vacances d’hiver ?

Officiellement, aucune décision n’a été prise sur le sort des stations de ski, dont les remontées mécaniques sont déjà restées à l’arrêt depuis le début de la saison, et particulièrement durant les vacances de Noël. Officieusement, toutefois, la décision serait déjà quasiment actée : elles ne devraient pas rouvrir.



La décision finale, attendue par les acteurs du secteur, pourrait être prise mercredi 20 janvier 2021, lors du nouveau Conseil de défense sanitaire prévu à l’Élysée, et peut-être annoncée le lendemain, lors de la conférence hebdomadaire sur la situation pandémique en France. Pour les professionnels, cela signifierait un hiver entier de sacrifié, avec des milliards d’euros de pertes à la clé : le chiffre d’affaires des stations de sport d’hiver est estimé à plus de 10 milliards d’euros en temps normal, et elles en ont déjà perdu près de 20 % lors de la fermeture à Noël.