TF1 et M6 mettent la pression sur les sociétés de droits d'auteur

En 2015, une décision de la Cour de Justice de l'Union européenne considérait que la diffusion d'un programme via un opérateur (comme une box internet) ne représentait pas une transmission hertzienne. Ce qui a une incidence sur le montant des droits d'auteur à verser aux organismes de gestion collective. Coup sur coup, et de manière individuelle, TF1 et M6 se sont appuyés sur cette jurisprudence pour demander au tribunal judiciaire de Paris une révision des redevances dues depuis 2010 pour le premier, depuis 2015 pour le second.



Dans la ligne de mire des chaînes : la Sacem, la SDRM, la Scam, l'ADAGP pour TF1, auxquels M6 ajoute la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) sachant que TF1 a signé le 9 novembre dernier un accord avec cette société. Les groupes ne précisent pas le montant qu'ils espèrent retrouver, mais cela pourrait se monter à plusieurs dizaines de millions d'euros. Dans les deux cas, TF1 et M6 estiment ne pas être redevables des droits d'auteur sur la diffusion via des distributeurs.