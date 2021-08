Téléchargement d'applications : TikTok fait mieux que Facebook

Tremblement de terre dans le petite monde des applications mobiles. Le cabinet spécialisé App Annie a indiqué que, sur l'ensemble de l'année 2020, ce sont les applications de TikTok qui ont été les plus téléchargées sur les boutiques d'Apple et de Google, devant les applications de Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger. Toutes appartiennent à Facebook, le plus grand réseau social de la planète. Suivent Snapchat et la messagerie Telegram.



TikTok, très utilisé par les plus jeunes, est une plateforme de création et de diffusion de courtes vidéos, souvent musicales et humoristiques, qui remporte un succès qui ne se dément pas. La plateforme compte 700 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde, ce qui reste toutefois assez éloigné des quelque 3,5 millions d'utilisateurs chaque mois d'une des plateformes de Facebook.