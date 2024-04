Tesla en perte de vitesse

La stratégie de baisse des prix adoptée par Tesla pour stimuler ses ventes n'a pas eu l'effet escompté. Bien au contraire, cette politique a engendré une réticence accrue de la part des professionnels du secteur, affectant négativement la valeur de revente des véhicules Tesla. Selon HSBC, les valeurs résiduelles des Tesla ont chuté de 52 % en un an, une situation bien plus critique que celle du reste du marché.



Face à cette situation, Tesla semble préparer le terrain à un rebond, en annonçant des hausses de prix en Chine et en Europe. Parallèlement, le constructeur se positionne entre deux vagues majeures de croissance, selon Vaibhav Taneja, son directeur financier. La prochaine phase de croissance devrait être stimulée par le lancement d'une nouvelle plateforme, prévue pour fin 2025 ou début 2026, qui servira de base à une petite citadine à environ 15.000 dollars. Ce nouveau modèle pourrait selon les analystes engendrer une hausse des ventes significative.



Tesla traverse une période particulièrement éprouvante, marquée par une baisse de production et des livraisons en retrait. Confronté à une concurrence de plus en plus vive et à des enjeux stratégiques majeurs, le géant de l'automobile électrique doit redéfinir sa stratégie pour maintenir sa position de leader.